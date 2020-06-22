Власти Москвы сообщили, что столичные причалы готовы к началу пассажирской навигации

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Все московские причалы готовы к пассажирской навигации, которая открывается во вторник, 23 июня. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Речные прогулки - одно из любимых времяпровождений москвичей и гостей столицы, особенно в жаркие летние дни. В этом году из-за эпидемиологической обстановки открытие навигации было отложено, но уже во вторник сезон прогулок по водной акватории столицы будет открыт", - сказал Бирюков.

По его словам, перед началом навигации все городские пассажирские причалы были тщательно проверены. Специалисты Комплекса городского хозяйства очистили гранитные покрытия, отремонтировали и покрасили ограждения, обновили ограничительную разметку, заменили резиновые отбойники.

Особое внимание уделили подготовке к открытию навигации набережных. Привели в порядок чугунные ограждения, лестничные сходы, парапеты, карнизы и дюкеры с вертикальной облицовкой. На некоторых набережных установили гранитные лавочки.

"За последние девять лет в Москве благоустроили 31 набережную. В центре города на левом берегу реки создали уникальный пешеходный маршрут от делового центра "Москва-сити" до Гончарной набережной протяженностью более 19 км", - напомнил Бирюков.

Он отметил, что в ближайшие годы вся территория вдоль Москва-реки общей протяженностью около 200 км станет доступна для горожан. Здесь появятся современные набережные и пешеходные зоны.