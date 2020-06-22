Число ДТП в Москве в мае снизилось в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 300 аварий произошло в мае на дорогах Москвы, что в 2,5 раза меньше по сравнению с данными за май 2019 года. При этом почти 70 ДТП произошли по причине превышения скорости, сообщил ТАСС в понедельник заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее он сообщил в своей колонке на едином транспортном портале, что количество ДТП в Москве за период самоизоляции снизилось более чем на 46%.

"В мае на дорогах Москвы зафиксировано в 2,5 раза меньше аварий. Всего в мае 2020 года в столице произошло 304 ДТП, за аналогичный период прошлого года была зафиксирована 751 авария. В дорожных происшествиях погибли 25 человек и были ранены 348 граждан, годом ранее погиб 31 человек и были ранены 842 человека", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что 20% от общего количества аварий в мае произошло из-за превышения скорости водителями, в них погибло 10 человек, пострадало 62 человека. "Во время режима повышенной готовности дороги стали в разы свободней, скорость выше, и некоторые водители грубо превышают скорость. Но уже в мае количество автомобилей росло с каждым днем, и многие водители успели отвыкнуть от интенсивного трафика на дорогах, что повлекло за собой множество ДТП", - сказал Ликсутов.

Заммэра по вопросам транспорта также попросил московских водителей соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим.

"Пустая дорога - не гоночный трек. Превышая скорость, вы подвергаете опасности не только себя, но и остальных участников движения. Специалисты ЦОДД продолжат и дальше мониторить ситуацию и принимать все необходимые меры для повышения безопасности и снижения смертности на дорогах", - заключил Ликсутов.