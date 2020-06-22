В Москве расширят пешеходный тротуар на Суворовской площади

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пешеходные переходы появятся в Расторгуевском переулке и Красноворотском проезде в Москве до конца июля. Также будет нанесена временная разметка для расширения пешеходного тротуара на Суворовской площади, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"До конца июля будут построены пешеходные переходы в Расторгуевском переулке и Красноворотском проезде. Также нами проработана идея расширения пешеходного тротуара на Суворовской площади. Мы сделаем его сейчас с помощью временной разметки, а в следующем году коллеги из префектуры построят капитальный тротуар", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.

Кроме того, планируется восстановить связь улиц Рогожский поселок и Смирновская с Нижегородской улицей. Маршрут № 365 будет следовать до конечной остановки "Смирновская, 25" вместо остановки "Душинская улица". Благодаря этому изменению с нового учебного года жители Смирновской и Подъемной улиц смогут без пересадок доехать до учебных заведений - в школу № 1468 на Нижегородской улице, школу № 88 на Средней Калитниковской улице и в детский сад № 480 на Большой Калитниковской улице. По новому маршруту автобус № 365 поедет уже 27 июня.