В Москве отремонтируют одну из старейших библиотек в городе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Проект капитального ремонта и модернизации инженерных систем помещений библиотеки им. Н. А. Добролюбова на Новом Арбате, одной из старейших в Москве, согласован Мосгосэкспертизой. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию для библиотеки №3 имени Н. А. Добролюбова по адресу: ул. Новый Арбат, д. 30/9, район Арбат, ЦАО города Москвы. Библиотека ведет свою историю с середины XIX века, а спустя 100 лет она получила новое помещение рядом со Смоленской площадью. Сейчас одна из старейших библиотек Москвы располагается в угловой части первого этажа многоквартирного дома, построенного в 1950 году по индивидуальному проекту", - говорится в сообщении.

В ходе работ будет выполнен частичный ремонт фасада - обновление штукатурной рустованной и гладкой штукатурки, гранитного цоколя. Запланирован ремонт козырька. Также заменят оконные и дверные блоки. В рамках внутренних работ предусмотрено укрепление и восстановление росписи и монументальной живописи в интерьерах, а также сохранение ценных элементов интерьеров, включая люстры, полы терраццо, лепной и профилированный декор.

Помимо этого, запланирована полная замена системы электроснабжения, частичная замена водоснабжения и сантехнического оборудования с разводкой трубопроводов системы канализации. Предусмотрена установка новых отопительных приборов подводок к ним, запорной и регулирующей арматуры по существующей схеме, отмечает пресс-служба.

"Проект включает перечень мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа в помещения библиотеки граждан малой мобильности. Входную группу оборудуют визуальными и тактильными информационными средствами, организуют пути передвижения и эвакуации в пределах зоны обслуживания. Часть здания оборудуют средствами, предназначенными для оказания помощи лицам с дефектами зрения, а также для дублирования визуальной информации в наиболее ответственных местах", - приводятся слова руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой.

Публичная библиотека Москвы, с 1919 года носящая имя Николая Александровича Добролюбова, ведет свою историю с 1848 года. Тогда московский коммерсант и книголюб Михаил Александрович Вивьен открыл частную библиотеку для публичного пользования, основу которой составила его личная девятитысячная книжная коллекция. В 1948 году в связи со 100-летним юбилеем библиотеке предоставили новое помещение в доме известного архитектора И. В. Жолтовского на Смоленской площади, где она располагается до сих пор. Фонд редких изданий включает в себя 1,6 тыс. книг, из которых 186 - с владельческими печатями Вивьен-Дерягиных.