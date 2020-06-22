В Москве смогут проголосовать 18 тыс. лиц, находящихся под домашним арестом и в СИЗО

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Столичное управление ФСИН России организует голосование по поправкам в Конституцию для 18 тыс. граждан, содержащихся под стражей и под домашним арестом в Москве. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе УФСИН по Москве.

"В столичных следственных изоляторах проходит подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Согласно законодательству, избирательным правом обладают подозреваемые, обвиняемые и подсудимые, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, и находящиеся в день проведения голосования в следственных изоляторах, а также лица, состоящие на учете уголовно-исполнительной инспекции, в том числе и те, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - напомнили в УФСИН. Таким правом в учреждениях столичного территориального органа обладают более 18 тыс. подозреваемых и обвиняемых.

В УФСИН создана рабочая группа по подготовке и проведению общероссийского голосования. Разработан и утвержден план основных организационно-практических мероприятий. В настоящее время сотрудниками пенитенциарного ведомства проводится работа по информированию граждан, заключенных под стражу, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, об их избирательных правах, порядке и процедуре проведения голосования.

"Голосование будет организовано с учетом действующих санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер", - отметили в пресс-службе УФСИН.