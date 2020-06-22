МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. предметов хранятся на складах забытых вещей Московского метрополитена, которые возобновили работу в штатном режиме в связи со снятием ограничений в Москве. Среди забытых пассажирами вещей оказались кассовые аппараты, раскладушка, квадрокоптер, сварочный аппарат и коробка с автомобильными номерами, но чаще всего пассажиры забывали рюкзаки, сумки и чемоданы с личными вещами, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичной подземки.

"В период самоизоляции москвичей склады забытых вещей метрополитена временно не работали. Забытую вещь пассажир мог забрать только со станции, где предмет был утерян. На данный момент склады забытых вещей вновь работают в штатном режиме, и сейчас на них находятся более тысячи вещей, которые ожидают своих владельцев. Среди забытых предметов: кассовые аппараты, раскладушка, картины, пылесос и тренажер для ног", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

Там уточнили, что забытые вещи пассажиров метро поступают на один из складов забытых вещей. На текущий момент их два: на станции "Котельники" и на станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии.

"На склад в "Котельниках" попадают вещи, найденные на станциях по правую сторону от Серпуховско-Тимирязевской линии, а на "Деловой центр" - вещи, найденные по левую сторону от нее. Что касается вещей, найденных на Серпуховско-Тимирязевской линии, находки на станциях от "Бульвара Дмитрия Донского" до станции "Боровицкая" поступают на "Деловой центр", а находки со станций от "Чеховской" до "Алтуфьево" направляются в склад станции "Котельники", - добавили в пресс-службе.

Там добавили, что на склады забытых вещей поступают все утерянные в метро предметы, кроме документов, которые передаются в УВД на метрополитене. Чтобы узнать судьбу потерянной вещи, нужно позвонить в контакт-центр "Московский транспорт". Также можно оставить заявку на поиск утерянной вещи через мобильное приложение "Метро Москвы". После получения заявки с пассажиром свяжется сотрудник склада. Чтобы забрать вещь со склада, нужно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.