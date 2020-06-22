Более 200 тыс. человек посетили московские ярмарки выходного дня с 5 по 22 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. т продовольственной и сельхозпродукции продали на московских ярмарках выходного дня с момента их открытия после завершения режима самоизоляции 5 июня. За это время столичные ярмарки посетили более 200 тыс. человек, сообщил ТАСС в понедельник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Более 200 тыс. человек посетили ярмарки выходного дня с начала возобновления их работы 5 июня. Участники ярмарок уже реализовали более 1 тыс. т сельскохозяйственной и продовольственной продукции", - сказал Немерюк.

Как уточнили в пресс-службе департамента, вся продукция перед реализацией проходит необходимый контроль. Фермерские товары проверяют на соответствие нормам качества и безопасности.

"В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на площадках ярмарок выходного дня соблюдены все необходимые меры по усилению режима санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в соответствии с предписанием главного санитарного врача. Кроме того, управлением Роспотребнадзора на ярмарках были проведены проверки - нарушений не выявлено", - заключили в департаменте.

Более 80 ярмарок выходного дня возобновили работу в столице 5 июня, на них приехали около 2 тыс. продавцов из более чем 40 регионов Российской Федерации. Все участвующие в ярмарках предприниматели усилили меры по соблюдению санитарного режима из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Посетители и продавцы на ярмарках обязательно должны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Ярмарки выходного дня работают в пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 мск до 21:00 мск.