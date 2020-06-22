Система наблюдения за коммуникациями появится в коллекторах центра Москвы в 2021 году

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты предприятия "Москоллектор" оборудуют коммуникационные коллекторы инновационной системой мониторинга, которая позволит в режиме реального времени вести наблюдение за коммуникациями. Внедрение нового программно-аппаратного комплекса в Центральном административном округе (ЦАО) планируется завершить к концу 2021 года, сообщила в понедельник пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"Московские коллекторы оборудуют инновационной системой наблюдения за коммуникациями к концу 2021 года. Новый программно-аппаратный комплекс позволит круглосуточно в режиме реального времени контролировать данные датчиков охранно-пожарной сигнализации, контроля метана, температурного режима и выводить их в диспетчерские пункты. Это поможет оперативно отслеживать любые нештатные ситуации, запускать или отключать различные системы и оборудование в коллекторах", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что система позволит значительно повысить уровень безопасности и защищенности более 100 км сетей коллекторного хозяйства, сократить время реагирования на возможные неполадки. После установки в ЦАО современные датчики будут оборудованы в коммуникационных коллекторах и в других округах столицы.