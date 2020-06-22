Собянин сообщил, что реконструкция 25 столичных поликлиник начнется с 1 июля

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в Москве улучшается, и это позволит начать с 1 июля реконструкцию еще 25 городских поликлиник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник.

"12 поликлиник в Москве по программе "Моя поликлиника" сейчас полностью реконструируются. Планировали больше, но из-за пандемии решили перенести сроки, потому что для реконструкции приходится выводить из оборота эти поликлиники, а они и так сегодня чрезвычайно востребованы, - сказал Собянин. - Сейчас пандемия пошла на спад, ситуация позволяет вернуться к активной фазе программы "Моя поликлиника". И еще 25 поликлиник, на них начнется реконструкция с 1 июля".

По его словам, условия работы в режиме чрезвычайной ситуации, которой стал коронавирус, принесло много проблем, но и выявило новые возможности. "Поэтому мы пересмотрели все сроки и действующих, и будущих реконструкций", - подчеркнул Собянин.

Мэр Москвы в понедельник осмотрел ход работ по капитальному ремонту одной из поликлиник - здание филиала номер шесть диагностического центра номер три по адресу: 3-я Карачаровская, дом 11. Пятиэтажное кирпичное здание медучреждения площадью 3,4 тыс. кв. м было построено в середине 50-х годов прошлого века. Последние годы в нем работал филиал городской поликлиники номер 36, амбулаторную помощь в котором получали жители Нижегородского района.

"Здесь, по сути дела, ничего не остается, одни стены, да и то не все. Перекрытия, дверные и оконные блоки, инженерные коммуникации, полы - все меняем. По сути дела, это будет новая поликлиника", - пояснил мэр, осмотрев ход работ по капитальному ремонту здания. По окончании ремонта в поликлинике будут работать 55 человек, в том числе 18 врачей, 20 медсестер и 17 сотрудников прочего персонала.

По планам московских властей, до 2024 года будет проведен ремонт 135 зданий поликлиник Москвы. Ремонт, который планируется начать с 1 июля, затронет 25 зданий общей площадью почти 91 тыс. кв. метров. Эти работы планируется завершить до конца 2020 года.