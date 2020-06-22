Транспортно-пересадочный узел Черкизово появится на МЦК к середине 2021 года

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Черкизово, который объединит потоки пассажиров поездов дальнего следования, следующих через Москву транзитом, пассажиров МЦК, метро и наземного городского транспорта появится на Московском центральном кольце (МЦК) к середине 2021 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Московской железной дороги.

"Для приема пассажиров транзитных пассажирских поездов дальнего следования ТПУ Черкизово заработает в середине 2021 года. Вход в здание ТПУ Черкизово будет осуществляться со стороны ул. Амурская, где также запланировано благоустройство территории с парковками для автомобилей и остановками общественного городского транспорта. Также будет построен мини-вокзал с тремя эскалаторами и двумя лифтами", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся фундаментные работы для будущего трехэтажного вестибюля Черкизово. Он будет соединен со станцией Локомотив МЦК надземным переходом, пролетное строение для которого строители установили 21 июня. Параллельно ведется строительство двух пассажирских платформ. Островная и береговая платформы длиной по 520 м предназначены для остановки следующих с южных направлений через Москву пассажирских поездов дальнего следования. Для их пропуска будут задействованы третий и четвертый главные пути МЦК.

Появление новой пассажиркой инфраструктуры на МЦК позволит частично разгрузить Курский вокзал для его дальнейшего развития под проекты МЦД-2 и будущего МЦД-4.