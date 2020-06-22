Около 15% избирателей Москвы решили проголосовать по поправкам к конституции онлайн

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Доля московских избирателей, решивших проголосовать по поправкам к Конституции РФ с помощью электронного голосования, составляет 15%. Об этом сообщил журналистам в понедельник зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Доверие к электронному формату голосования пока небольшое, в Москве зарегистрировалось 15% избирателей. <...> Вопрос, <...> сколько людей получат отказ, подав заявления, мы будем ждать это завтра-послезавтра. <...> Если базы Пенсионного фонда России и МВД, налоговые базы не совпадают с тем, что подают люди, значит, <...> эти базы тоже надо каким-то образом проверять", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что порядка 140 тыс. заявлений на участие в электронном голосовании получено из Нижегородской области, более 1,14 млн заявок поступило из Москвы. Венедиктов напомнил, что проголосовать в электронном формате участники голосования смогут до вечера 30 июня, не успевшие проголосовать участники смогут прийти на избирательные участки 1 июля по традиционным бюллетеням.

"Можно будет проапеллировать отказ (от Центральной избирательной комиссии - прим. ТАСС) в территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования. Если апелляция будет отвергнута или люди не захотят подавать апелляцию, то все они смогут проголосовать очно, никто их не лишает избирательного права", - сказал Венедиктов.