Наблюдателей за голосованием по поправкам к конституции в Москве проверят на коронавирус

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Общественных наблюдателей за голосованием по поправкам к Конституции РФ в столице проверят на наличие антител к коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в понедельник куратор корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Вадим Ковалев.

"Исходя из текущей ситуации, мы попросили правительство города, нам пошли навстречу: все наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и пройдут тест на COVID-19 и наличие антител до дня, когда начнется голосование по поправкам", - сказал Ковалев.

Он добавил, что порядка 65% наблюдателей - женщины. Сейчас в корпус наблюдателей записались более 20,3 тыс. человек, которые соответствуют требованиям, ранее указанным Общественной палатой РФ. Набор в корпус наблюдателей продлен на два дня - до 24 июня.

"С 2012 года в Москве есть такой опыт наблюдения за выборами, у нас было онлайн-наблюдение через видеокамеры, группа разбора, но нам не хватало самого главного - наших глаз непосредственно на избирательных участках. У нас появился корпус по наблюдению, и в этом году этот корпус будет самым многочисленным", - сказал Ковалев. Он уточнил, что примерно половина наблюдателей - представители политических партий. Кроме того, в корпус наблюдателей вошли представители некоммерческих организаций.

Заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Ольга Кириллова добавила, что на избирательных участках будет обеспечена санитарная безопасность: будут проводить регулярную дезинфекцию поверхностей и дверных ручек, контроль температуры присутствующих, бесплатную раздачу перчаток и масок при входе, на полу будет нанесена разметка для ориентирования в соблюдении соцдистанции, мебель будет расставлена на безопасном расстоянии друг от друга, а также избирателям будут предоставлены одноразовые ручки.

"На каждом участке должно быть помещение, куда человек будет направлен в случае его повышенной температуры, где ему будет обеспечена возможность вымыть руки и все равно проголосовать", - сказала Кириллова. Она добавила, что также в Москве будет обеспечено голосование на дому, в ходе которого паспорт не будет передаваться из рук в руки, данные голосующих будут сверены по заранее сформированным спискам.