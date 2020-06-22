На МКАД столкнулись битумовоз и грузовик

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Битумовоз и грузовой автомобиль столкнулись на 56-м километре МКАД в Москве, в результате движение на данном участке дороги затруднено. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На 56-м км МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств - битумовоза, который перевозил порядка 26 т груза, и грузового автомобиля. В результате столкновения движение перекрыто по двум полосам", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших нет.

По словам источника, в настоящее время битум вытекает из автомобиля на обочину. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.