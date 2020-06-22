Движение на восьми улицах в Москве станет двусторонним в связи с проведением парада Победы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Схема движения автотранспорта временно изменится на восьми улицах в Москве 24 июня с 00:01 до 23:59 мск в связи с проведением парада Победы - они станут двусторонними, сообщается на портале Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Из-за проведения парада Победы 24 июня с 00:01 до 23:59 мск на восьми улицах в центре города изменится схема движения. Двусторонними станут следующие участки: 3-я улица Ямского Поля от дома 26А до пересечения с улицей Правды; Дегтярный переулок от Тверской улицы до Малой Дмитровки; улица Малая Бронная от Спиридоньевского переулка до Садово-Кудринской улицы; Спиридоньевский переулок от дома 9, строение 1 до Малой Бронной улицы; Никитский переулок от Тверской улицы до Большой Никитской; улица Петровка от Рахмановского переулка до Страстного бульвара; Рахмановский переулок от улицы Петровка до Неглинной; Старопименовский переулок от Тверской улицы до Малой Дмитровки", - говорится в сообщении.

ЦОДД обращает внимание автомобилистов, что на всех этих улицах будут временно ликвидированы парковки. Организация рекомендует водителям заранее планировать маршруты с учетом планируемых ограничений. С подробными схемами изменений движения в центре столицы можно ознакомиться на едином транспортном портале.