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Голосование по поправкам в конституцию

В Москве завершились акции против приговоров по делу "Сети" и поправок к конституции

Полицейские задержали около 40 человек возле здания ФСБ, где проходили одиночные пикеты против приговоров фигурантам дела "Сети"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. В центре Москвы в понедельник проходили сразу две несогласованные акции: сход на проспекте Сахарова против поправок к конституции и серия пикетов у здания ФСБ на Лубянке. Оба мероприятия завершились, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Акция на проспекте Сахарова началась примерно в 17:00, собрала около 150 человек и закончилась спустя два часа. Около 30 ее участников пешком прошли в сторону здания ФСБ на Лубянке и влились уже в другую акцию - серию одиночных пикетов против приговоров фигурантам дела "Сети", которая началась в 18:00 и продолжалась более двух часов.

Полицейские задержали около 40 человек около здания ФСБ.

В понедельник суд вынес приговоры фигурантам по делу организации "Сеть", признанной террористической. Юлий Бояршинов приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима, Виктор Филинков - к семи годам колонии.

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