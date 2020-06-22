В Москве суд отпустил под домашний арест обвиняемую в доведении пасынка до самоубийства

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд отпустил под домашний арест врача Ирину Воропаеву, обвиняемую в доведении до самоубийства своего несовершеннолетнего пасынка. Об этом сказано в решении судьи Людмилы Смолкиной, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Апелляционное представление прокурора, апелляционные жалобы обвиняемой и адвоката удовлетворить частично. Меру пресечения обвиняемой Воропаевой в виде заключения под стражу изменить на домашний арест. На период нахождения под домашним арестом установить следующие запреты: общаться с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми, за исключением защитников - адвокатов, а также близких родственников, круг которых определен законом. Обвиняемую из-под стражи освободить", - сказано в документе.

Воропаевой предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ ("Доведение несовершеннолетнего до самоубийства"). Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание от 8 до 10 лет заключения. По данной статье дела в отношении законных представителей несовершеннолетних в РФ возбуждают крайне редко.

Ранее адвокат заявляла ТАСС, что, с ее точки зрения, следствие ведется необъективно. В частности, следователь не представил сведений, что Воропаева умышленно доводила пасынка до самоубийства. По ее словам, женщина пыталась спасти мальчика. Вину Воропаева не признает. В свою очередь представители потерпевших настаивают на виновности женщины.

Воропаева проживала с мужем и 14-летним пасынком в элитном поселении Вороновское в Новой Москве. Соседи и знакомые характеризуют эту семью как благополучную. Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС, поводом для суицида подростка могли стать упреки и издевательства мачехи, которая требовала от него придерживаться особой диеты из-за лишнего веса. Мальчик написал предсмертную записку, говорится в материалах дела.

Трагедия получила широкую огласку в СМИ. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ.

В новость внесена правка (23.06.2020; 00:10 мск) - передается с исправлением информации о суде и судье в лиде, верно - Мосгорсуд, судьи Людмилы Смолкиной.