В Москве откроются фитнес-клубы и кафе на новом этапе снятия ограничений

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе, а также детские и спортивные площадки в Москве вновь станут доступны для посетителей со вторника. Эпидемиологическая ситуация в городе позволила властям приступить к очередному, третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы ранее разработали и представили поэтапный план снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Мэр отмечал, что окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации, которая сейчас значительно улучшилась, в частности, число выздоровевших регулярно и значительно превышает количество заразившихся, а смертность за сутки активно снижается.

Так, с 23 июня отменяются ограничения на работу кафе и ресторанов, которые теперь смогут принимать гостей не только на летних верандах, но и в своих помещениях, спортивной индустрии - открываются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

Кроме того, горожане смогут вновь пользоваться элементами общественной инфраструктуры: детскими площадками, уличными тренажерами, можно будет отдыхать на скамейках. Возобновится и пассажирская навигация по Москве-реке, благодаря чему все желающие смогут вновь покататься на речном трамвайчике. Также будут сняты ограничения на работу библиотек и детских садов, в обычный режим вернутся и учреждения социальной защиты населения.

Мэр отметил, что, "учитывая постепенное "открытие" регионов и близкое начало курортного сезона", власти столицы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств, однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна.

Предыдущие этапы

С 5 марта из-за коронавирусной инфекции в Москве был введен режим повышенной готовности: закрылись многие объекты бизнеса, культуры и городские пространства, а жителям было предписано соблюдать самоизоляцию, перемещаться по городу можно было по специальным цифровым пропускам.