В Москве откроются фитнес-клубы и кафе на новом этапе снятия ограничений

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе, а также детские и спортивные площадки в Москве вновь станут доступны для посетителей со вторника. Эпидемиологическая ситуация в городе позволила властям приступить к очередному, третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Власти Москвы ранее разработали и представили поэтапный план снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Мэр отмечал, что окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации, которая сейчас значительно улучшилась, в частности, число выздоровевших регулярно и значительно превышает количество заразившихся, а смертность за сутки активно снижается.
Так, с 23 июня отменяются ограничения на работу кафе и ресторанов, которые теперь смогут принимать гостей не только на летних верандах, но и в своих помещениях, спортивной индустрии - открываются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.
Кроме того, горожане смогут вновь пользоваться элементами общественной инфраструктуры: детскими площадками, уличными тренажерами, можно будет отдыхать на скамейках. Возобновится и пассажирская навигация по Москве-реке, благодаря чему все желающие смогут вновь покататься на речном трамвайчике. Также будут сняты ограничения на работу библиотек и детских садов, в обычный режим вернутся и учреждения социальной защиты населения.
Мэр отметил, что, "учитывая постепенное "открытие" регионов и близкое начало курортного сезона", власти столицы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств, однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна.
Предыдущие этапы
С 5 марта из-за коронавирусной инфекции в Москве был введен режим повышенной готовности: закрылись многие объекты бизнеса, культуры и городские пространства, а жителям было предписано соблюдать самоизоляцию, перемещаться по городу можно было по специальным цифровым пропускам.
С середины мая эти ограничительные меры стали поэтапно смягчаться: были открыты промпредприятия и стройки, многие центры госуслуг, объекты сфер услуг и торговли, а горожанам разрешили гулять - сначала по специальному графику, а с 9 июня и его отменили. С этой же даты перестали действовать режим самоизоляции и система цифровых пропусков, открылись парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, были сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.
Неделей ранее, 16 июня, заработали летние веранды кафе и ресторанов, были сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Возобновили работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Посещение спортивных мероприятий разрешили при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. Также в конце прошлой недели была отменена обязательная предварительная запись в центры госуслуг "Мои документы", а количество открытых офисов с понедельника увеличилось с 88 до 105.
Сохранившиеся ограничения
По словам Собянина, с середины мая власти провели три больших этапа снятия ограничений и "в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни". Вместе с тем, добавил он, многие ограничения пока остаются в силе. После 23 июня, согласно указу мэра, в городе все еще останутся закрытыми, в частности, кинотеатры, театры, детские комнаты в торговых центрах, останутся под запретом массовые мероприятия. По-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также масочный и перчаточный режим.
Мэр отметил, что ему довольно часто поступают вопросы о возвращении в Москву праздничной атмосферы, когда придет время для фестивалей и экскурсий, однако, подчеркнул он, нельзя допустить, "чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией". Поэтом власти по-прежнему будут действовать поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии.
Ситуация в городе
Собянин отметил и позитивные результаты прошедшей недели. По его данным, заражаемость коронавирусной инфекцией продолжает идти на убыль: по сравнению с неделей 8 -14 июня среднее количество выявленных случаев заражения снизилось на 10%, а 20 июня впервые за два с половиной месяца было зафиксировано менее 1 000 новых случаев.
Среднее число госпитализаций снизилось еще примерно на 15%, до 501 случая в день, а количество госпитализированных больных уменьшилось с 8,5 тыс. до 7,0 тыс. Это позволило властям принять решение о возвращении в систему плановой помощи еще 5,6 тыс. коек, ранее перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом. Снижается и количество случаев внебольничной пневмонии - основной причины тяжелого течения болезни, добавил мэр.
Всего в городе, по данным федерального оперативного штаба на утро 22 июня, выявлено 215 014 случаев заражения, из них 1 068 за последние сутки. Выздоровели 136 670 человек, умерли 3 617. Смертность за сутки составила 20 случаев, этот показатель значительно снизился в последнее время. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 1 114 человек.