{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве во вторник ожидаются облачная погода, дождь, гроза и до 19 градусов

В Московском регионе действует желтый уровень опасности

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза и до плюс 19 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 17-19 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. В связи с дождем и грозой в Московском регионе 23 июня объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
В ресторанах и кафе Москвы пока не будут проводить банкеты и корпоративы
При этом в столице с 23 июня возобновляют работу все предприятия общественного питания, включая стационарные залы кафе и ресторанов
Читать полностью