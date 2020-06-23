Москвичи смогут проголосовать за лучшие строительные проекты столицы с 24 июня

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Голосование за победителей ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" начнется в столице 24 июня и продлится около месяца. Москвичам предлагается наравне с конкурсной комиссией дать свою оценку 111 конкурсантам, сообщил ТАСС во вторник руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"В этом году мы уже в 21-й раз проводим конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства". Победителей выбирают не только члены конкурсной комиссии на основании утвержденных критериев, но и горожане: ведь от того, что мы строим, как мы строим и насколько филигранно реставрируем объекты культурного наследия, зависит комфорт и безопасность нашего с вами проживания в мегаполисе. Конкурсные проекты демонстрируют историю успеха градостроительного развития Москвы. Завтра, 24 июня начинается открытое общегородское голосование для всех желающих, при этом, мы предусмотрели как онлайн, так и офлайн-форматы для большего охвата аудитории", - сказал Левкин.

Он уточнил, что общегородские референдумы пройдут на портале "Активный гражданин" и на официальном сайте конкурса, а также на выставке конкурсных проектов в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ. Кроме того, проголосовать за участников конкурса будет возможно в мобильном приложении "Строим просто", но дату голосования на данной платформе сообщат дополнительно через официальные ресурсы департамента.

"У каждого есть около месяца, чтобы ознакомиться с проектами и проголосовать. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут признаны победителями в каждой из номинации. Проекты - победители общегородского голосования будут награждены специальными призами в день официальной церемонии награждения с участием мэра Москвы Сергея Собянина накануне Дня строителя в августе", - сказал Левкин, отметив, что в общей сложности проголосуют около 1 млн человек.

Востребованность проекта

"Конкурс за годы своего существования завоевал доверие девелоперов и горожан и продолжает набирать популярность. Если в 2018 году на конкурс поступили 92 заявки, то в 2019 году их количество выросло до 107. В 2020 году конкурсная комиссия одобрила 111 заявок. Если говорить о популярных номинациях последних лет, тройка лидеров выглядит следующим образом. "Строительство многоквартирных домов повышенной комфортности" - самая популярная номинация", - сказал руководитель департамента градостроительной политики.

Левкин добавил, что большое количество заявок поступает также в номинации "Строительство объектов учебно-образовательного и воспитательного назначения" (по 13 заявок в 2019 и 2020 годах) и "Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования" (10 заявок в 2019 году и 12 - в 2020 году). Кроме того, в последние годы ключевой темой конкурса стала программа реновации.

"Благодаря программе [реновации] 350 тыс. московских семей - более 1 млн человек - смогут улучшить качество жизни. В числе номинантов этого года есть реновационные проекты - это пять современных жилых объектов, куда уже переселяются жители из 29 старых домов. В прошлом году в конкурсе участвовали три "программных" объекта", - сказал Левкин.

Он также сообщил, что победителями конкурса в разные годы становились такие знаковые проекты как парк и московский концертный зал "Зарядье"; большая спортивная арена "Лужники", школа на 1,1 тыс. мест в Некрасовке; станция метро "Беломорская" Замоскворецкой линии московского метрополитена; отреставрированный павильон "Космос" на ВДНХ; башня "Эволюция" в "Москва-Сити", "ВТБ Ледовый дворец"; проекты реставрации здания Киевского вокзала и исторических зданий Екатерининской больницы. "Все выбранные объекты у всех на слуху и являются точками притяжения не только москвичей, но и гостей со всего мира", - заключил Левкин.