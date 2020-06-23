"Москвариум" станет главной площадкой в День мореплавателя на ВДНХ 25 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. "Полосатая" акция, встречи с путешественниками, организованные "Москвариумом", морской мастер-класс "Городской фермы" и многое другое ждет гостей ВДНХ 25 июня в День мореплавателя. Об этом сообщается во вторник на портале мэрии.

"В четверг 25 июня отмечается День мореплавателя, праздник тех, чья работа и жизнь связана с морями и океанами. В специальную программу вошли как онлайн-мероприятия, так и события, которые пройдут на территории выставки и в центре океанографии и морской биологии "Москвариум". Свободным вход будет для тех, кто придет в тельняшках. Дети смогут совершить путешествие по океанариуму, где живут более 12 тыс. водных обитателей: акулы, скаты, кайманы, черепахи, осьминог и сотни видов рыб", - отметили в пресс-службе ВДНХ.

Показательные тренировки азиатских выдр посетители смогут увидеть во время сеансов в 12:10, 15:10 и 17:45. Байкальские нерпы выступят в 12:30, 15:30 и 18:10, а в 14:00 гостей ждет подводное шоу: русалка встретится с гигантами Амазонки - арапаймами. Весь день в "Москвариуме" будут звучать аудиопоздравления с цитатами известных людей о море. На втором этаже экспозиции "Аквариум" покажут фильмы об исследованиях Мирового океана и морских путешествиях.

Пользователи социальных сетей смогут принять участие в онлайн-программе Дня мореплавателя - на страницах "Москвариума" будут опубликованы видеоролики. В 12:00 появится поздравление с Днем мореплавателя от семьи путешественников Андрея и Марины Клочковых, которые сейчас находятся у берегов Австралии. В 15:00 покажут онлайн-встречу с российским путешественником и журналистом Григорием Кубатьяном, который посетил все континенты Земли.

На ВДНХ отмечают традиционные, международные, государственные, городские и профессиональные праздники. В 2020 году на выставке уже состоялись мероприятия в честь Дня космонавтики, Международного дня музеев, Дня гида, Дня эколога, Дня медицинского работника.