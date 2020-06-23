Московские школьники смогут подготовиться к ЕГЭ с помощью ресурса "Навигатор ЕГЭ"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Специальный ресурс "Навигатор ЕГЭ" поможет столичным школьникам подготовиться к экзаменам и разобрать трудные задания по математике, физике, русскому языку, химии и другим предметам. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что 23 июня будут рассмотрены сложные случаи орфографии, а также пройдет занятие по информатике, где ученики смогут проверят знания понятий и законов математической логики. 24 июня пройдет разбор выполнения заданий раздела "Письмо" в ЕГЭ по английскому языку, кроме того, будут рассмотрены часто встречающиеся ошибки при решении задач по теме "Электричество". 25 июня запланирован вебинар по русскому языку, а также занятие по информатике. 26 июня состоится мастер-класс по решению задач графическим методом и вебинар по химии с обзором химических уравнений. На 27 июня запланированы видеоконсультации, в ходе которых учеников научат правильно писать историческое сочинение, а также семинар по химии, где ученики будут тренироваться решать расчетные задачи. 28 июня выпускники узнают об особенностях написания ЕГЭ по китайскому языку, также будут рассмотрены сложные случаи пунктуации в русском языке. Математические задачи с экономическим содержанием можно будет решить 29 июня. В этот же день пройдут консультации по английскому языку, где расскажут об основных трудностях в разделе "Говорение". 30 июня пройдет вебинар по выполнению заданий из первой части ЕГЭ по истории, а также занятия по решению физические задачи повышенной сложности по теме "Оптика".

Кроме того, на ресурсе размещена подборка видеоматериалов и ресурсов "Московской электронной школы" (МЭШ) для закрепления знаний по темам образовательной программы и ссылки на официальные сайты с информацией о сроках и порядке проведения экзаменов.

Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения ЕГЭ. Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня. В пятницу, 3 июля, пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Экзамены по русскому языку пройдут 6 и 7 июля, по математике профильного уровня - 10 июля, по истории и физике - 13 июля, по обществознанию и химии - 16 июля. Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский, за исключением "Говорения" - его сдадут 22 и 23 июля) и биологию выпускники школ будут сдавать 20 июля.

24 и 25 июля, 3, 5, 7 и 8 августа установлены в качестве резервных дат сдачи экзаменов. ЕГЭ по всем учебным предметам начнется в 10:00. Приказ вступил в силу с 22 июня.