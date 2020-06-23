Контролером-кассиром московского метро впервые стал мужчина

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новым сотрудником московского метро среди контролеров-кассиров стал мужчина. Перед выходом на работу он прошел двухнедельное обучение дистанционно и шесть смен стажировки в кассах. Он также прослушал тренинг по психологии и культуре обслуживания пассажиров, сообщается во вторник на портале мэрии.

Всего в метро столицы 70 контролеров-кассиров. Они не только продают проездные билеты, но и консультируют пассажиров в вестибюлях станций, помогают записать проездной в автоматах по продаже билетов на транспортную карту "Тройка" , а также рассказывают о доступных тарифах и способах оплаты проезда.

В метрополитене сегодня работают более 60 тыс. человек, 65 % из которых - мужчины и более 35 % - женщины. С 2021 года женщины-машинисты снова смогут управлять поездами метро. На эту должность принимали сотрудниц с 1936 года, однако в начале 1980-х годов ввели запрет на прием женщин-машинистов, который объяснили защитой женщин от неблагоприятных факторов труда и высоких нагрузок.

"Сейчас мы обучаем группу женщин-машинистов, впервые к интересной должности контролера-кассира присмотрелся мужчина, - приводятся слова руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. - Это доказывает, что нет чисто мужских или чисто женских профессий". По его словам, метро столицы - один из самых надежных и крупнейших работодателей Москвы. Он напомнил, что в прошлом году было принято свыше 3 тыс. новых сотрудников.

Дистанционно женщины прослушали курсы в учебно-производственном центре метрополитена. Они стажировались как помощники машиниста, а теперь приступили непосредственно к обучению по профессии "машинист электропоезда". В набранную группу вошли 24 сотрудницы.