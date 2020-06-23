Еще 2 578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Еще 2 578 пациентов выписаны после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве. Общее число выздоровевших достигло 139 248, сообщила во вторник заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 578 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 139 248", - сказала вице-мэр.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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