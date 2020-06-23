Около 2 тыс. детей в Москве находятся на карантине из-за коронавируса

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. столичных детей сейчас находятся на карантине из-за коронавируса и поэтому пока не смогут вернуться в детские сады. Об этом сообщила во вторник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы создали алгоритм, который должен минимизировать случаи попадания в детский сад больных инфекционными заболеваниями детей, в первую очередь коронавирусной инфекцией. Разработан электронный механизм, когда медицинские учреждения уведомляют о тех детях, которые не должны находиться в детских садах. Сегодня таких детей, которые не смогут попасть в детский сад, около 2 тыс.", - сказала заммэра.

Она уточнила, что не все эти дети болеют, но могут находиться в семье, где заразился один из родственников. После выздоровления или окончания карантина дети смогут вернуться в детские сады со справкой из медицинского учреждения.

По словам Раковой, еще одной важной задачей является исключение пересечений групп для того, чтобы минимизировать риск заражения и распространения инфекции. Для этого ввели особый режим прихода родителей в детский сад, с каждым из них подписывается индивидуальное соглашение по графику прихода, чтобы исключить скопление людей.

"Мы постараемся с учетом летней погоды, чтобы дети проводили больше времени на улице под присмотром воспитателей. У нас также сохраняются мероприятия, которые мы ввели ранее. Это термометрия на входе и через три-четыре часа в течение дня", - добавила Ракова.

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