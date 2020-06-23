Московские соцработники в канун парада Победы доставили ветеранам более 3,3 тыс. открыток

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московские социальные работники в преддверии парада Победы доставили ветеранам Великой Отечественной войны более 3,3 тыс. открыток. Пожелания пришли из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Севастополя, Самары и Владивостока, а также из Болгарии и Белоруссии, сообщается во вторник на портале мэрии.

"Более 3,3 тыс. открыток с теплыми словами в адрес ветеранов Великой Отечественной войны доставили социальные работники Москвы. Поздравление в электронном виде могли отправить все желающие накануне 9 Мая на портале "Я дома". В мае в столице еще действовали временные ограничительные меры, поэтому в День Победы социальные работники поздравили ветеранов по телефону", - говорится в сообщении.

Накануне Дня Победы ветеранам, живущим в Москве, была начислена материальная помощь. По 25 тыс. рублей получили инвалиды и участники войны, участники обороны Москвы, ветераны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", по 15 тыс. рублей - труженики тыла, вдовы ветеранов, почетные доноры в годы Великой Отечественной войны, ветераны, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и бывшие узники фашизма. Выплаты получили свыше 106,7 тыс. человек на сумму более 1,4 млрд рублей.