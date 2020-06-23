Почти 200 тыс. человек посетили виртуальный музей "Москва - с заботой об истории"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Почти 200 тыс. человек стали посетителями виртуального музея центров госуслуг "Мои документы" и Главархива "Москва - с заботой об истории". Онлайн-экспозиция содержит документы и предметы, которые москвичи передали столичному архиву на вечное хранение, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Акции "Москва - с заботой об истории" уже больше года. Все это время жители передавали материалы времен Великой Отечественной войны на вечное хранение в Главархив через центры госуслуг. За это время удалось собрать около 7,5 тыс. документов и предметов горожан. Посмотреть эти материалы можно в виртуальном музее с 6 мая, и уже около 200 тыс. человек посетили онлайн-экспозицию", - рассказала вице-мэр.

По ее данным, самыми посещаемыми разделами стали "События" и "Письма войны". В "Событиях" представлены ключевые политические и военные события, а также новости в сфере культуры, образования, медицины, экономики и других сфер жизни. Для удобства посетителей раздел разбит по годам и месяцам. Почти каждая новость сопровождается газетной вырезкой.

В разделе "Письма войны" собраны видеосюжеты, в которых военные письма читают известные актеры: Василий Лановой, Ирина Купченко, Сергей Никоненко, Александр Михайлов, Станислав Дужников, Борис Щербаков, Алена Бабенко, Евгений Герасимов, Андрей Мерзликин, Дмитрий Мухамадеев.

Всего, по словам Раковой, в музее выставлены более 6 тыс. документов: письма, дневники, газеты, справки, открытки и другие материалы. Помимо документов, москвичи сдали более 1 тыс. предметов, среди которых военная форма, полевые сумки, посуда, часы, а также объемные модели орденов и медалей, в том числе иностранных. Есть в экспозиции и фотоальбом 80-го гвардейского минометного полка. В нем хранятся снимки бойцов реактивной артиллерии Красной армии на завершающем этапе Великой Отечественной войны в период освобождения Румынии, Венгрии и Чехословакии.

Экспозиция музея постоянно пополняется, отметила она. Так, с начала мая был добавлен раздел с рассекреченными документами из архива Управления ФСБ России по Москве и Московской области. Также в музее появились подборки архивных фото с конца XIX века до XXI столетия, которые отражают изменения, происходящие в столице. Всего было опубликовано более 1 тыс. фото. Обновился и раздел "Медиатека": теперь там можно посмотреть новые документальные ролики, посвященные культурным и военным новостям Москвы.