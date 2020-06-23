Археологический сезон в Москве пройдет на более чем 200 площадках в 2020 году

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Археологический сезон 2020 года стартовал в Москве. В этом году он пройдет более чем на 200 площадках города, сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"В этом году из-за определенных обстоятельств мы начинаем сезон чуть позже обычного. Однако это не значит, что археологический сезон 2020 года будет менее интересным, чем в прошлом году. У московских археологов работа более чем на 200 площадках", - сказал Емельянов.

Он добавил, что в топ самых интересных мест работы в этом году входят торговые ряды в Богоявленском переулке, Новодевичий монастырь, участок около кинотеатра "Художественный". Также работы пройдут на улице Гончарная.

"Помимо площадок в центре города у нас будут работы и на присоединенных территориях. От этих локаций мы ждем очень многого, и, думаю, что мы об этом обязательно еще расскажем", - сказал Емельянов.

В 2019 году археологи работали более чем на 100 площадках, сделали более 10 тыс. находок, причем треть из них - в результате сопровождения работ по комплексному благоустройству города.