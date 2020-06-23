Более 60 прогулочных судов возобновили навигацию по Москве-реке

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пассажирскую навигацию возобновили в столице, по Москве-реке вновь курсируют более 60 речных трамвайчиков. Речные прогулки можно бесконтактно оплатить картой "Тройка", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городского департамента транспорта.

"С 23 июня по указу мэра Москвы открывается пассажирская навигация по Москве-реке - теперь горожане могут отправиться на прогулку на речных трамвайчиках. Оплатить поездку можно картой "Тройка" прямо на борту судна. В этом году для москвичей работают 17 судоходных компаний и более 60 судов, все они будут выполнять рекомендации Роспотребнадзора для безопасности пассажиров и экипажа", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в департаменте, чтобы оплатить билет на прогулку прямо на теплоходе, посетителю нужно только приложить карту "Тройка" к валидатору на борту, средства спишутся с билета "Кошелек". Специальные валидаторы работают на всех прогулочных судах, где есть значок "Тройки".

"Несмотря на то, что ограничения постепенно снимаются, очень важно продолжать соблюдать все меры предосторожности. Бесконтактно оплатить прогулку по карте "Тройка" по-прежнему безопаснее, чем использовать наличные деньги и бумажные билеты. Кроме того, владельцы карты "Тройка" сразу проходят на борт и избегают очереди и суеты у кассы - это не только экономия времени, но и возможность соблюдать социальную дистанцию, что по-прежнему остается очень важным требованием безопасности", - заключили в пресс-службе.