Первая виртуальная выставка "Находки московских археологов" открыта в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Онлайн-выставку "Находки московских археологов" запустили на сайте Историко-культурного музея "Код Москвы". Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Это наша первая виртуальная археологическая выставка "Находки московских археологов". События первой половины 2020 года диктовали свои условия и сделали виртуальную реальность действительно нужной и важной частью нашей жизни. На выставке представлены лучшие находки, обнаруженные за последние 10 лет в ходе проведения изысканий, в том числе в рамках программы благоустройства", - сказал Емельянов.

Он добавил, что на онлайн-выставке все желающие смогут увидеть порядка 50 предметов. Кроме того, экспозиция разделена на несколько тематических разделов. В числе которых: "Игрушки", "Предметы быта", "Печные изразцы", "Находки Каменного века", "Религиозная атрибутика", "Монеты и печати", "Клады".

"Самые ранние датируются неолитом (4000-3500 лет до н. э.), а самые поздние - началом ХХ века. Мы сделаем все возможное, чтобы коллекция выставки пополнялась регулярно", - пояснил Емельянов.

По словам руководителя ведомства, посетить выставку можно абсолютно бесплатно. Каждая находка представлена фотографией, которую можно увеличить, и текстовым описанием.