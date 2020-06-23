Более 2,5 млн жителей Москвы смогут оплачивать страхование жилья онлайн

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 2,5 млн москвичей, которые являются участниками городской программы страхования жилья, теперь могут вносить платежи онлайн. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Программа страхования жилья действует уже 25 лет и остается востребованной у москвичей. Так, в 2019 году к ней присоединились более 21 тыс. семей, а выплаты по страховым случаям получили больше 5,5 тыс. семей на сумму 202 млн рублей. Всего в программе участвует более 2,5 млн москвичей, для которых мы разработали и внедрили новый сервис по оплате всех страховых взносов в режиме онлайн", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Программа позволяет жителям города застраховать свое имущество от пожара, стихийных бедствий, взрывов, от аварий систем отопления, водопровода, систем канализации и внутренних водостоков. Дополнительные средства онлайн-оплаты призваны упростить пользование программой и избежать лишних рисков для жителей столицы.

Как в свою очередь отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова также приводятся в материале, выплаты по страховым случаям осуществляются исходя из страховой стоимости жилых помещений, которая год от года увеличивается. В 2020 году этот показатель вырос на 5% и составил 44 тыс. рублей за один квадратный метр.

"Стать участником программы можно также на сайте Центра имущественных платежей и жилищного страхования gcgs.ru - для этого нужно выбрать свой адрес на сайте gsgs.ru, получить автоматический расчет страхового взноса, скачать квитанцию и оплатить ее любым доступным способом, в том числе онлайн. Городская программа страхования жилья позволяет вносить страховые платежи как один раз в год, так и ежемесячно, разбив платежи на 12 равных частей", - сказал генеральный директор ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования" Дмитрий Ковалев.

В обычном режиме также работают и другие способы удаленной оплаты страховых взносов, включая оплату по ЕПД через сервис на портале mos.ru, а также посредством услуги "Автоплатеж".