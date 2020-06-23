Парк "Зарядье" в Москве вновь открылся для посетителей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московский парк "Зарядье" вновь открылся с 23 июня для прогулок и занятий спортом. Об этом ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе парка.

"С 23 июня согласно указу мэра Москвы сняты ограничения для прогулок на территории "Зарядья". На территории парка дополнительно к основным действуют временные правила. Мы просим посетителей соблюдать ряд мер для общей безопасности: в людных местах носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию 1,5 м, стараться не задерживаться на лестницах и дорожках, не создавать большие группы, использовать специально размеченные маршруты для передвижения и отдыха", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что до полной отмены ограничительных мер в Москве массовые мероприятия в парке проводиться не будут.