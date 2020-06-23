Вторая станция метро Москвы "Сокольники" откроется на Большой кольцевой линии в 2021 году

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вторую станцию "Сокольники" в Московском метрополитене откроют на Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2021 году, сообщила во вторник пресс-служба департамента строительства города. Первая станция с таким названием находится на Сокольнической линии.

"В 2021 году планируем открыть станцию метро "Сокольники" Большой кольцевой линии метрополитена. <...> Через южный вестибюль будет осуществляться пересадка на действующую станцию "Сокольники" Сокольнической линии", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Станция "Сокольники" БКЛ возводится на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля будут вести в переход под Сокольническим Валом, к парку Сокольники и трамвайному кольцу. В настоящее время идет строительство основных конструкций станционного комплекса и вестибюлей.

По данным департамента, строительство участка БКЛ длинной в 14 км от "Нижегородской" до "Савеловской" началось в 2015 году. На нем расположатся семь станций: "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща". Полностью выполнена проходка правого перегонного тоннеля на участке от "Нижегородской" до "Савеловской", левый тоннель будет готов осенью.