Московские ЗАГСы возобновили проведение торжественных церемоний

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. ЗАГСы Москвы возобновили проведение торжественных церемоний бракосочетания. Около 900 пар планируют пожениться в первые выходные после снятия ограничения, сообщила во вторник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы знали, как молодожены ждали открытия торжественных церемоний - и вот по просьбам москвичей сегодня первые 150 пар заключат браки под марш Мендельсона. В выходные около 900 пар планируют пожениться в первые выходные после открытия торжественных церемоний. С 26 июня зарегистрировать брак можно будет на необычных площадках столицы - в "Лужниках", в доме музыки, в "Москва-сити" и на других городских объектах", - сказала заммэра.

Сейчас молодожены могут выбрать одно из более тридцати необычных мест для проведения церемонии регистрации брака. Поклонники спорта могут пожениться на стадионе "Спартак", на территории спорткомплекса "Лужники" и на Центральном московском ипподроме, ценители искусства - в театре "Школа современной пьесы", Музее военной формы одежды, Московском международном доме музыки, любители природы - в "Москвариуме" или в заповеднике "Серебряный бор". Также брак можно зарегистрировать на смотровой площадке Останкинской телебашни, в Московском планетарии, в башнях делового центра "Москва-сити" (башни "Федерация", "Меркурий" и "Око").

До введения особого режима работы в 2020 году на необычных площадках для регистрации брака поженились более тысячи пар. Это около 10% от общего количества свадебных церемоний.

"На июль и август подано уже более 1 200 заявлений на регистрацию брака на необычных площадках, это более 70% от общего количества запланированных бракосочетаний. Напоминаем, все столичные ЗАГСы были открыты во время действия временных ограничительных мер. С 28 марта регистрации брака проходили в неторжественной обстановке только в присутствии молодоженов, без гостей и фотографов. С 23 июня возобновилось проведение торжественных церемоний без ограничения по количеству гостей", - добавила Ракова.

Санитарно-эпидемиологические требования сохраняются - горожанам необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в отделах ЗАГС. После проведения каждой церемонии заключения брака в торжественном зале будут проходить санитарная обработка и проветривание помещений.