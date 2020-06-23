В Москве планируют заменить 13 станций контроля воздуха до конца лета

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Специалисты столичного Комплекса городского хозяйства до конца лета планируют заменить 13 станций контроля воздуха, которые были созданы в 2003-2006 годах, сообщила во вторник пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"В Москве приступили к установке современных станций контроля воздуха, так как за время непрерывной работы закончился срок полезного использования их оборудования. Первыми заменят станции "Туристская" и "Хамовники", расположенные в Северо-Западном и Центральном административных округах. Уже произведена замена павильонов, в ближайшее время будут завершены пуско-наладочные работы", - приводит пресс-служба слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Современные станции отличает повышенная надежность, каждая будет оснащена новейшим оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода. Также станции будут следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ2,5. Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ, отметила пресс-служба.

Результаты измерений со всего нового оборудования будут доступны в режиме реального времени на сайте "Мосэкомониторинг". Московская система мониторинга сегодня включает 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на территории города, три передвижных экологических лаборатории и аналитическую лабораторию, аккредитованную на анализ более чем 120 веществ в воздухе.