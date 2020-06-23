В столице завершили строительство железнодорожного моста через Москву-реку для МЦД-1

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Строительство нового железнодорожного моста через Москву-реку для первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) - Белорусско-Савеловского - завершено. После запуска движения поездов по нему старый мост будет демонтирован, сообщила во вторник пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Завершено строительство нового железнодорожного моста через Москву-реку для МЦД-1. На железнодорожном мосту через Москву-реку, расположенному на участке Фили - Москва-Пассажирская-Смоленская Белорусского направления Московской железной дороги, открыто движение по второму главному пути (в сторону Москвы). Переключение первого главного пути на новый мост запланировано на предстоящие выходные", - говорится в сообщении.

Строительство нового моста началось в 2019 году для замены старого в связи с длительными сроками его эксплуатации. После запуска движения поездов по новому мосту старый будет демонтирован. "Проведены уникальные работы по возведению фундаментов нового моста в русле Москвы-реки, а также смонтированы металлические конструкции весом более 3 тыс. т в условиях непосредственной близости к действующим путям", - приводятся в сообщении слова начальника МЖД Михаила Глазкова.

По данным пресс-службы, длина арочного пролетного строения моста составляет 116 м, а общая протяженность сооружения - 334,5 м. "При строительстве были применены проектные решения по сооружению опор и выполнению части подходов к мосту в виде эстакады, которые позволяют реализовывать проекты по развитию улично-дорожной сети города Москвы", - добавили в пресс-службе.

МЦД-1 был запущен в ноябре 2019 года и связал города Одинцово и Лобню Московской области через территорию Москвы и Долгопрудного. Диаметр длиною около 52 км соединяет Савеловское и Смоленское направления МЖД.