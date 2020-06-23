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Автомобильное движение по Северно-Западному тоннелю в Москве ограниченно из-за пожара

Пострадавших нет

МОСКВА. /ТАСС/. Автомобилистов столицы предупредили об ограничении движения по Северено-Западному тоннелю в сторону центра города в связи с возгоранием автомобиля. Как сообщается во вторник на официальной странице в Twitter Центра организации дорожного движения, пострадавших нет.

"В Северо-Западном тоннеле (проспект Маршала Жукова) загорелся автомобиль. Движение по тоннелю в сторону центра полностью перекрыто. Движение в область без затруднений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте происшествия работают специалисты оперативных служб. По предварительной информации, пострадавших нет.

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