Автомобильное движение по Северно-Западному тоннелю в Москве ограниченно из-за пожара

МОСКВА. /ТАСС/. Автомобилистов столицы предупредили об ограничении движения по Северено-Западному тоннелю в сторону центра города в связи с возгоранием автомобиля. Как сообщается во вторник на официальной странице в Twitter Центра организации дорожного движения, пострадавших нет.

"В Северо-Западном тоннеле (проспект Маршала Жукова) загорелся автомобиль. Движение по тоннелю в сторону центра полностью перекрыто. Движение в область без затруднений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте происшествия работают специалисты оперативных служб. По предварительной информации, пострадавших нет.