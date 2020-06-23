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В Гидрометцентре сообщили, что дожди не помешают проведению парада Победы в Москве

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 24 июня ожидаются переменная облачность без осадков и свежая погода
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Дожди не помешают проведению парада Победы в Москве 24 июня, в этот день ожидаются переменная облачность без осадков и свежая погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра прогнозируется небольшая или переменная облачность без существенных осадков. Условий для конвекции, подъема воздушных масс, и облакообразования, не существует", - сообщил он.

По словам Вильфанда, осадки, если и будут, то минимальные и не в первой половине дня. Погода утром в день парада Победы будет свежей. "Температура поднимется к 15-16 часам до 23-25 градусов. Но утром воздух будет вполне свежий. Нельзя эту погоду ассоциировать с температурами, которые были на прошлой неделе", - отметил метеоролог.

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