Число работающих центров госуслуг в Москве к концу недели вырастет до 114

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Три центра госуслуг "Мои документы" откроются в Москве 24 июня, и еще шесть - с 25 июня, общее число работающих центров вырастет до 114. Об этом сообщила во вторник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С 24 июня откроются еще три центра госуслуг, а с 25 июня - еще шесть. Таким образом, в четверг получать государственные услуги можно будет уже в 114 центрах "Мои Документы". Открытые центры будут работать в обычном режиме. Предварительная запись сохранится только для тех услуг, которые и до режима самоизоляции были доступны по предзаписи", - сказала заммэра.

По ее словам, после отмены предзаписи в некоторых центрах возникают очереди, так как высок спрос на услуги центров "Мои Документы". Люди долгое время не имели возможности заняться бытовыми вопросами, накопились дела, и возникла потребность в оформлении большого числа документов. Поэтому было принято решение об открытии дополнительных офисов.

"Столичные центры "Мои Документы" постепенно возвращаются к работе в привычном формате. Горожане смогут обратиться за услугой в 114 открытых офисов. Санитарно-эпидемиологические требования при посещении центров сохраняются: термометрия на входе и масочно-перчаточный режим", - добавила Ракова.

Забрать готовые документы можно без предварительной записи в том центре, куда было подано заявление. Если центр, где оформлялась услуга, еще закрыт, то получить результат можно в закрепленном за ним открытом офисе. Алгоритм оформления некоторых услуг Росреестра, Госавтоинспекции и МВД, как и до введения режима самоизоляции, остается прежним. Они доступны по предварительной записи на портале mos.ru или gosuslugi.ru.