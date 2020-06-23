Медики амбулаторных КТ-центров Москвы будут получать дополнительные выплаты

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ежемесячные выплаты установили в Москве для медицинских сотрудников амбулаторных КТ-центров. Врачи будут дополнительно получать по 80 тыс. рублей, средний медперсонал - по 50 тыс., соответствующее постановление правительства Москвы опубликовано на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Установить работникам амбулаторных КТ-центров, медорганизаций госсистемы здравоохранения Москвы <...> [выплаты] сверх материального поощрения: врачам в размере 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу в размере 50 тыс. рублей в месяц", - следует из документа.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, выплаты в увеличенном размере работникам амбулаторных КТ-центров будут произведены за весь период работы со дня перепрофилирования медорганизации для приема пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

"[Таким образом] врачи амбулаторных КТ-центров, непосредственно оказывающие медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию, будут получать дополнительное материальное поощрение в размере 150 тыс. рублей в месяц (с учетом выплаты в размере 80 тыс. - прим. ТАСС) - столько же, сколько и врачи коронавирусных стационаров. Дополнительное материальное поощрение среднего медицинского персонала амбулаторных КТ-центров составит 100 тыс. рублей в месяц, - сказал собеседник агентства. - Решение было принято с учетом того, амбулаторные КТ-центры, осуществляющие выявление ковидной пневмонии, выполняют значительную часть функций коронавирусных стационаров, а их работники испытывают сопоставимую нагрузку и подвергаются тем же рискам, что и медицинский персонал больниц".

Амбулаторные КТ-центры были организованы на базе 45 городских поликлиник, оснащенных аппаратами компьютерной томографии. За период пандемии специалисты КТ-центров провели порядка 180 тыс. исследований. С 11 июня в связи с улучшением эпидемической ситуации и сокращением нагрузки на КТ-центры 12 городских поликлиник вернулись к плановому приему пациентов.