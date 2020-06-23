В Москве перекроют некоторые улицы для возврата техники после парада Победы в Алабино

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Перекрытие центральной, западной и северо-западной части Москвы для автотранспорта планируется 25 июня с 09:00 в связи с отправкой техники после парада Победы в Алабино, сообщили на портале информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

"Полное перекрытие улиц планируются на двух участках: 1-я Магистральная улица, Северный путепровод, 1-й, 2-й и 3-й Силикатный проезд, Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), улица Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе), проспект Маршала Жукова (от бульвара генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), улица Народного ополчения (от улица Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе), Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники), Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), улица Нижние Мневники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники). Ограничения коснутся периода 25 июня с 09:00 до окончания мероприятия", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на втором участке также будет перекрыто движение автотранспорта по мере прохождения колонны: трасса А 107 Московское малое кольцо, парадная площадка Алабино, Минское шоссе, внешняя сторона МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе, Рублевское шоссе, Осенняя улица, Крылатская улица, улица Нижние Мневники. Ограничения коснуться 25 июня в период с 10 часов до окончания мероприятия.

Парковки и остановки транспорта также будут запрещены в период с 00:01 23 июня до 12:00 25 июня. Ограничения затронут участки: Крылатская улица (от Осенней улицы до улицы Нижние Мневники), Осенняя улица (от Рублевского шоссе до Крылатской улицы), 2-й Силикатный проезд в районе дома 8, уточняют в информационном центре.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями на портале Мостранспорта и рекомендует отложить поездки в центральную, западную и северо-западную части города на автомобилях в вечернее время. Утром и днем удобнее всего будет передвигаться по городу на метро.