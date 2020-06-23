Предприниматели призвали москвичей участвовать в программе "Миллион призов"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Столичные бизнесмены призвали москвичей принять участие в программе "Миллион призов". Видеоролики, на которых предприниматели приглашают поучаствовать в розыгрыше призов и потратить баллы по выигранным сертификатам на покупки или в кафе, появились в социальных сетях во вторник.

Программа "Миллион призов" стартует в Москве 25 июня и продлится до 31 декабря, более чем 3 тыс. магазинов и предприятий сферы услуг предоставят возможность жителям города обменять 2 млн сертификатов программы на товары и услуги. Программу по поддержке жителей столицы проведут на платформе "Активный гражданин", где москвичи смогут активировать сертификаты и ознакомиться с правилами акции.

Эти сертификаты будут выдавать с 25 июня по 1 июля - в дни общероссийского голосования по внесению изменений в конституцию. Стать участником программы и розыгрыша призов смогут как проголосовавшие на избирательных участках (или на дому), так и участники онлайн-голосования. К программе уже присоединились 80 компаний, которые предоставят скидки в кафе, ресторанах и магазинах, а также 13 некоммерческих организаций.

Программа субсидирования потребительского спроса "Миллион призов" для жителей столицы проходит при поддержке Московской торгово-промышленной палаты и мэрии Москвы.