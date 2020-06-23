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75-летие Победы

Главком Сухопутных войск РФ рассказал, кто впервые примет участие в параде Победы в Москве

В их числе парадные расчеты Санкт-Петербургского Нахимовского училища, 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской дивизии и Донского казачьего войска

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Парадные расчеты Михайловской военной артиллерийской академии, Санкт-Петербургского Нахимовского училища, 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской дивизии и донские казаки впервые примут участие в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщил главком Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков.

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"В этом году министр обороны впервые доверил пройти по Красной площади парадному расчету Михайловской артиллерийской академии. Если мы говорим среди ребят, молодежи - это будет Нахимовское училище из Санкт-Петербурга и это 104-й десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской дивизии, а также парадный расчет Донского войска казачьего", - рассказал Салюков в ходе открытого интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По словам главкома, все, кто бывает на репетициях парада, всегда удивляются, насколько военнослужащие, курсанты и учащиеся военных учебных заведений горят желанием участвовать в нем. "Конкуренция в самом лучшем смысле этого слова", - подчеркнул генерал армии.

"Волнение, конечно, присутствует, а задача руководителей свести такое переживание к минимуму", - отметил Салюков. При этом главнокомандующий Сухопутными войсками выразил уверенность, что задача, которая стоит, будет выполнена достойно. "В этом сомнений никаких нет", - подчеркнул он.

Парад будет длиться в около полутора часов. Для участия в нем, пояснил генерал армии, выбирали лучших из лучших. Подготовка к параду началась в декабре 2019 года, однако совместные репетиции из-за пандемии в марте были приостановлены, они продолжились 8 июля. "Надо отдать должное командирам: как министр обороны поставил задачу, так нам удалось сохранить основной костяк парадных расчетов", - добавил он.

Сейчас в составе пеших парадных расчетов преобладают участники, у которых есть иммунитет против коронавируса.

О параде

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад в честь ознаменования Победы в Великой Отечественной войне перенесен с 9 мая на 24 июня. В нем будут задействованы более 14 тыс. военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов. Также в параде примут участие представители 13 стран, среди которых Индия, Монголия, Сербия, страны бывшего Советского Союза и другие.

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Россия75-летие ПобедыСалюков, Олег Леонидович
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