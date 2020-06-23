Главком Сухопутных войск РФ рассказал, кто впервые примет участие в параде Победы в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Парадные расчеты Михайловской военной артиллерийской академии, Санкт-Петербургского Нахимовского училища, 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской дивизии и донские казаки впервые примут участие в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщил главком Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков.

"В этом году министр обороны впервые доверил пройти по Красной площади парадному расчету Михайловской артиллерийской академии. Если мы говорим среди ребят, молодежи - это будет Нахимовское училище из Санкт-Петербурга и это 104-й десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской дивизии, а также парадный расчет Донского войска казачьего", - рассказал Салюков в ходе открытого интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По словам главкома, все, кто бывает на репетициях парада, всегда удивляются, насколько военнослужащие, курсанты и учащиеся военных учебных заведений горят желанием участвовать в нем. "Конкуренция в самом лучшем смысле этого слова", - подчеркнул генерал армии.

"Волнение, конечно, присутствует, а задача руководителей свести такое переживание к минимуму", - отметил Салюков. При этом главнокомандующий Сухопутными войсками выразил уверенность, что задача, которая стоит, будет выполнена достойно. "В этом сомнений никаких нет", - подчеркнул он.

Парад будет длиться в около полутора часов. Для участия в нем, пояснил генерал армии, выбирали лучших из лучших. Подготовка к параду началась в декабре 2019 года, однако совместные репетиции из-за пандемии в марте были приостановлены, они продолжились 8 июля. "Надо отдать должное командирам: как министр обороны поставил задачу, так нам удалось сохранить основной костяк парадных расчетов", - добавил он.

Сейчас в составе пеших парадных расчетов преобладают участники, у которых есть иммунитет против коронавируса.

О параде

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад в честь ознаменования Победы в Великой Отечественной войне перенесен с 9 мая на 24 июня. В нем будут задействованы более 14 тыс. военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов. Также в параде примут участие представители 13 стран, среди которых Индия, Монголия, Сербия, страны бывшего Советского Союза и другие.