На экранах в вагонах метро Москвы проведут онлайн-трансляцию парада Победы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Жители Москвы смогут посмотреть онлайн-трансляцию парада Победы в вагонах метро, а также на фасаде Единого диспетчерского центра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"24 июня онлайн-трансляцию парада Победы можно будет посмотреть в прямом эфире на экранах в вагонах поездов в метро. Парад можно будет посмотреть и на фасаде Единого диспетчерского центра", - говорится в сообщении.

Такую трансляцию в столице организуют впервые. Кроме того, для тех, кто пропустил парад, на экранах будет транслироваться повтор в 16:00 и 20:00.

Парады в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах предполагается проведение праздничных мероприятий в других форматах, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.