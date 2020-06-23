Иностранные лидеры прибывают в Москву на парад Победы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Лидеры иностранных государств прибывают в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве

"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве

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В Москве уже собрались президент Абхазии Аслан Бжания, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв.

В ближайшие часы ожидается прибытие президента Белоруссии Александра Лукашенко, сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

По данным ТАСС, жить лидеры иностранных государств будут в "Президент-отеле".

Как заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле с понимание относятся к тому, что некоторые приглашенные лидеры государств не смогут прибыть на парад из-за вызванных коронавирусом ограничений.