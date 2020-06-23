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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших во время пандемии достигло 3 657
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Общее число умерших пациентов, зараженных коронавирусом в Москве, выросло на 14 и достигло 3657. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

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"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Там напомнили, что в случае появления симптомов ОРВИ стоит оставаться дома и не заниматься самолечением.

Согласно статистике, данное число умерших за сутки - наименьшее с 11 апреля, когда умерли 14 человек.

За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 013 человек. В столице подтвержден 1 081 новый случай коронавируса. Это на 24% меньше, чем неделю назад, в прошлый вторник, и на 25% - чем в среднем за сутки на позапрошлой неделе. Всего в Москве выявили 216 095 случаев заражения.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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