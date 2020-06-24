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В Москве в среду ожидаются переменная облачность и до 25 градусов

Сила ветра составит 6-11 м/с

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до 25 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 23-25 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс восьми градусов.

Ветер северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 22-27 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс пять градусов.

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