В Москве в среду ожидаются переменная облачность и до 25 градусов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до 25 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 23-25 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс восьми градусов.

Ветер северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 22-27 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс пять градусов.