Оборот ресторанов и кафе Москвы вырос на 59% после ослабления ограничений

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Среднесуточный оборот московских ресторанов и кафе вырос почти на 59% после ослабления ограничений, действовавших в городе для профилактики коронавируса. Об этом сообщил в среду ТАСС заммэра Владимир Ефимов.

"После открытия в Москве летних веранд, 16 июня, среднесуточный оборот предприятий общественного питания Москвы по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 58,9%",- сказал Ефимов. Он подчеркнул, что после очередного этапа снятия ограничений в мегаполисе активно восстанавливают деятельность малые и средние предприятия, к которым в подавляющем большинстве относится общепит, бытовые и стоматологические услуги, индустрия гостеприимства.

"По сравнению со второй неделей июня суммарный среднесуточный оборот малого и среднего бизнеса Москвы увеличился на 19,1%, а доля в городском товарообороте составила 20,3% - это на 1 процентный пункт больше, чем за предыдущую неделю", - продолжил заместитель мэра. Показатели же сферы общепита в части среднесуточного оборота он назвал "рекордными".

В пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений ТАСС пояснили, что наряду с общепитом "динамично восстанавливаются отрасли экономики, наиболее пострадавшие от пандемии". "За третью неделю июня обороты предприятий культуры, досуга и спорта выросли на 47,6%, стоматологической практики на 43,5%, гостиничного и туристического бизнеса на 34,8%, бытовых услуг на 16,9%, СМИ и печатной продукции на 14,9%", - заметили в пресс-службе.