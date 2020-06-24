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Несколько улиц в Москве открылись для автотранспорта после прохода колонн военной техники

Проезд по-прежнему ограничен на улице Солянке, а также Москворецкой и Кремлевской набережных

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Движение по улице Нижние Мневники и проспекту Маршала Жукова в сторону улицы Мневники восстановлено после прохода колонн военной техники в связи с проведением парада, посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в среду.

"Открыт проезд по ул. Нижние Мневники и по проспекту Маршала Жукова в сторону ул. Мневники", - говорится в сообщении.

Кроме того, восстановлен проезд по Садовому кольцу и Баррикадной улице. Закрытыми для проезда остаются улица Солянка, а также Москворецкая и Кремлевская набережные.

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