Павильону "Радиотехника и связь" на ВДНХ вернут исторический облик

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Реставрацию павильона "Радиотехника и связь" планируют провести на ВДНХ в Москве. Используя архивные данные и фотографии, специалисты восстановят исторический облик павильона, воссоздадут утраченные элементы, а сохранившиеся - отреставрируют, говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы.

"На сегодняшний день полностью выполнены все демонтажные работы. Завершена расчистка стен и потолков в залах Куйбышевской, Сталинградской, Саратовской областей и Мордовской АССР, а также Вводного зала, за исключением тех участков, где в настоящий момент ведется раскрытие живописи. Также обустроен временный навес на период ремонта кровли и воссоздания ее исторической конфигурации. Кроме того, выполнена расчистка лепных карнизов, которые обрамляют потолки в залах Ульяновской области и Чувашской АССР", - говорится в сообщении.

Здание построили на территории выставки почти 70 лет назад и до начала реконструкции находилось в неудовлетворительном состоянии. Некоторые конструкции потеряли несущую способность, требовался капитальный ремонт крыши, а на деревянных балках потолка появились гниль и плесень, частично был утрачен лепной декор, а на сохранившихся элементах выявлены трещины и сколы.

В рамках реставрационных работ в здании заменят и установят современные системы водо- и электроснабжения, отопления и канализации, вентиляции и кондиционирования, а также пожарной охранной сигнализации. Завершить все ремонтно-реставрационные работы планируется к концу текущего года.