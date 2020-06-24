Прием заявок на участие в акселерационной программе для экспортеров Москвы продлили

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Прием заявок на участие в программе развития экспортных продаж для предпринимателей столицы продлили до 22 июля. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

"Мы перенесли срок окончания приема заявок и вдвое увеличили число участников - с 15 до 30 компаний. Это позволит большему числу компаний пройти акселерацию, сформировать конкурентный экспортный продукт, освоить новые рынки и увеличить объем продаж за рубежом", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Он рассказал, что программа популярна среди производителей машин и оборудования - от них поступило более 27% поданных заявок. Еще четверть претендентов на участие в акселераторе относятся к отрасли электроники и электротехники, а порядка 12,5% - компании из сферы медицины, фармацевтики и косметологии. Индивидуальных предпринимателей среди претендентов более 20%.

Совместная акселерационная программа Московского экспортного центра (МЭЦ), подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, и Московской школы управления "Сколково", рассчитана на четыре месяца. Она состоит из четырех модулей, каждый из которых предполагает практическую отработку и полученных знаний. Принять в ней участие могут компании с опытом экспорта из любых сфер производства товаров и услуг. На сегодняшний день заявки на участие в программе подали представители 13 различных отраслей.